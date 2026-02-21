EUA sanciona resort en México por fraude ligado a cartel

El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves la imposición de sanciones contra Kovay Gardens, un desarrollo turístico de tiempo compartido ubicado en México, así como contra cinco personas y 17 compañías mexicanas presuntamente relacionadas con esquemas de fraude atribuidos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló a través de su cuenta en X que estas acciones tienen como objetivo resguardar a ciudadanos estadounidenses frente a redes de explotación y estafas organizadas por organizaciones criminales transnacionales. Añadió que la administración del presidente Donald Trump está recurriendo a todas las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de delitos.
Sanciones incluyen bloqueo de activos y restricciones financieras
Las medidas contemplan el bloqueo de bienes dentro de territorio estadounidense y la restricción para efectuar transacciones financieras con los individuos y entidades incluidas en la sanción.
Asimismo, se advirtió que cualquier persona o empresa que colabore en operaciones con los señalados podría quedar expuesta a consecuencias legales y económicas de gran alcance.
Red ofrecía paquetes fraudulentos a ciudadanos estadounidenses
Kovay Gardens y las compañías implicadas integrarían una red dedicada a comercializar paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos de Estados Unidos, mediante promesas de beneficios inexistentes que habrían provocado pérdidas millonarias.
De acuerdo con el Departamento de Estado, estas disposiciones también buscan desalentar a otros grupos delictivos de aprovecharse de consumidores estadounidenses fuera de su país.