EUA sanciona resort en México por fraude ligado a cartel

Una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes

El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves la imposición de sanciones contra Kovay Gardens, un desarrollo turístico de tiempo compartido ubicado en México, así como contra cinco personas y 17 compañías mexicanas presuntamente relacionadas con esquemas de fraude atribuidos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló a través de su cuenta en X que estas acciones tienen como objetivo resguardar a ciudadanos estadounidenses frente a redes de explotación y estafas organizadas por organizaciones criminales transnacionales. Añadió que la administración del presidente Donald Trump está recurriendo a todas las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de delitos.

Sanciones incluyen bloqueo de activos y restricciones financieras

Las medidas contemplan el bloqueo de bienes dentro de territorio estadounidense y la restricción para efectuar transacciones financieras con los individuos y entidades incluidas en la sanción.

Asimismo, se advirtió que cualquier persona o empresa que colabore en operaciones con los señalados podría quedar expuesta a consecuencias legales y económicas de gran alcance.

Red ofrecía paquetes fraudulentos a ciudadanos estadounidenses

Kovay Gardens y las compañías implicadas integrarían una red dedicada a comercializar paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos de Estados Unidos, mediante promesas de beneficios inexistentes que habrían provocado pérdidas millonarias.

De acuerdo con el Departamento de Estado, estas disposiciones también buscan desalentar a otros grupos delictivos de aprovecharse de consumidores estadounidenses fuera de su país.