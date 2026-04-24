EUA sanciona red en México y la India ligada al Cártel de Sinaloa

Estas medidas forman parte de una estrategia dirigida a desarticular redes criminales transnacionales que contribuyen a la crisis del fentanilo en EUA

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra 23 personas y organizaciones presuntamente relacionadas con una red internacional que operaba en México, Guatemala e India, señalada por proveer insumos químicos al Cártel de Sinaloa para la producción de fentanilo, un opioide sintético altamente peligroso.

De acuerdo con el Departamento de Estado, estas medidas forman parte de una estrategia dirigida a desarticular redes criminales transnacionales que contribuyen a la crisis del fentanilo en territorio estadounidense.

Red internacional facilitaba precursores químicos

En un comunicado, la dependencia explicó que la estructura sancionada integraba proveedores e intermediarios encargados de suministrar compuestos químicos, principalmente provenientes de Asia, utilizados por grupos delictivos en México para la elaboración de drogas sintéticas.

El Departamento del Tesoro precisó que dichas acciones buscan frenar el acceso a materiales clave que permiten la producción ilícita de sustancias como el fentanilo y la metanfetamina.

Endurecen acciones contra el tráfico de opioides

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró la postura del gobierno estadounidense frente a estos grupos:

“El presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los carteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades”.

Asimismo, subrayó que continuarán enfocándose en cada eslabón de la cadena de suministro de opioides con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional.

Fentanilo, una crisis con alto impacto en EE.UU.

Autoridades estadounidenses advierten que drogas como el fentanilo han generado decenas de miles de fallecimientos cada año, al distribuirse en distintas ciudades del país mediante redes de tráfico internacional.

El Departamento de Estado afirmó que al atacar toda la cadena de suministro, se busca debilitar a las organizaciones que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Refuerzan sanciones contra entorno del Cártel

Estas acciones se suman a las medidas implementadas recientemente, que incluyeron restricciones de ingreso a territorio estadounidense para 75 familiares, socios y personas cercanas a integrantes del Cártel de Sinaloa, organización clasificada por la actual administración como grupo terrorista.