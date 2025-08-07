EUA sanciona a rapero 'El Makabelico' vinculado a cartel mexicano

El socio designado es Ricardo Hernández, conocido como 'El Makabelico', un rapero mexicano que utiliza sus conciertos para blanquear dinero

Estados Unidos sancionó este miércoles a tres supuestos cabecillas del Cartel del Noreste (CDN) y al rapero El Makabelico, al que acusa de ser un socio de esta organización criminal originada tras la fractura de los Zetas.

Los cabecillas sancionados por el Departamento del Tesoro son Abdón Rodríguez, alias 'Chucho', involucrado en narcotráfico y lavado de dinero; Antonio Romero, expolicía y actual miembro de alto rango de CDN que opera en Piedras Negras y Ciudad Victoria, y Franky Esqueda, que lidera las operaciones en la ciudad de Nuevo Laredo.

El socio designado es Ricardo Hernández, conocido como 'El Makabelico', un rapero mexicano que, según la Administración de Donald Trump, utiliza sus conciertos para blanquear dinero en nombre de la organización y entrega al grupo el 50 % de los beneficios que obtiene en las plataformas de 'streaming'.

El Tesoro afirmó en un comunicado que el CDN depende de estas fuentes de ingresos para financiar sus operaciones criminales, que incluyen el tráfico de drogas y de personas, así como extorsiones.

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en Estados Unidos de las personas sancionadas quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones con ellas.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá incansable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los carteles terroristas de la droga", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El Cartel del Noreste, cuya base de operaciones se encuentra en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas es una de las organizaciones mexicanas designadas por la Administración de Trump como grupos terroristas dentro de su estrategia para combatir el tráfico de fentanilo.