EUA sanciona a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG

El Departamento del Tesoro informó que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados de México

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a más de 50 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por la Administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados de México, con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético, y otras drogas hacia EUA.

"La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, privando al cartel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias 'Pelón', identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado por información que conduzca a su arresto o condena.