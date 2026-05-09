EUA sanciona a empresas chinas por su apoyo a Irán

La administración estadounidense advirtió que está preparada para aplicar nuevas restricciones contra empresas que respalden áreas del comercio exterior iraní

El gobierno de Estados Unidos endureció este viernes su presión económica contra la red internacional que presuntamente abastece a la industria militar iraní, al imponer sanciones contra 10 empresas e individuos señalados de facilitar tecnología, componentes estratégicos y materias primas utilizadas en la fabricación de armamento, incluidos drones y misiles balísticos.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que identificó a compañías y operadores ubicados en Asia, Oriente Medio y Europa del Este como piezas clave para que Teherán mantuviera acceso a suministros sensibles pese a las restricciones internacionales.

Washington sostiene que estas estructuras permitieron a Irán fortalecer capacidades vinculadas al desarrollo de los drones Shahed y al avance de su programa de misiles balísticos, sectores considerados prioritarios dentro de su estrategia militar.

Empresas chinas, entre las principales señaladas

Dentro del listado aparece Yushita Shanghai, empresa señalada por presuntamente colaborar con el Centro para el Progreso y Desarrollo de Irán (CDPI), organismo acusado por Estados Unidos de buscar tecnología avanzada con fines militares.

Según el Tesoro, esta compañía habría servido como canal para la adquisición de equipos y materiales con aplicaciones estratégicas para la industria de defensa iraní.

También fue sancionada Hitex Insulation Ningbo, otra firma china acusada de cooperar con el desarrollo del programa iraní de misiles balísticos mediante el suministro de insumos técnicos especializados.

Funcionarios estadounidenses consideran que estas operaciones forman parte de un esquema más amplio diseñado para evadir controles internacionales y asegurar el flujo constante de componentes sensibles hacia Teherán.

Red de intermediarios operaba desde varios países

El Departamento del Tesoro señaló que la red sancionada no operaba únicamente desde China.

También identificó compañías con sede en Hong Kong, Dubái y Bielorrusia, las cuales habrían funcionado como intermediarias para ocultar el origen y destino real de materiales estratégicos vinculados con el aparato militar iraní.

De acuerdo con la investigación estadounidense, estas firmas facilitaron la adquisición de sistemas de defensa aérea tipo MANPADS y otros componentes de uso militar mediante estructuras comerciales opacas que permitían encubrir los vínculos directos con el gobierno iraní.

La administración estadounidense advirtió que está preparada para aplicar nuevas restricciones contra empresas que respalden otras áreas del comercio exterior iraní, incluidas aerolíneas y entidades financieras extranjeras.

La advertencia incluye posibles sanciones secundarias contra instituciones relacionadas con las llamadas refinerías independientes “teapot” de China, una red privada que ha importado crudo iraní y ruso con descuentos significativos.

Estas refinerías han sido observadas de cerca por Washington, que busca frenar mecanismos paralelos que permitan a Teherán mantener ingresos energéticos fuera de los circuitos financieros tradicionales.

La decisión llega antes de una cumbre clave con China

El anuncio ocurre a menos de una semana del viaje programado del presidente Donald Trump a China para sostener una cumbre con el presidente de China Xi Jinping, encuentro en el que el conflicto en Oriente Medio figura entre los temas prioritarios de la agenda bilateral.

Analistas consideran que las sanciones elevan la presión diplomática sobre Beijing, particularmente por el papel de algunas empresas chinas dentro de redes comerciales señaladas por Washington.

La decisión también refuerza la postura estadounidense de contener cualquier apoyo internacional que fortalezca la capacidad militar iraní en un momento de alta tensión geopolítica en la región.