EUA revisa consulados mexicanos y analiza posibles cierres

De acuerdo con CBS, el Departamento de Estado evalúa las 53 oficinas de México en territorio estadounidense en medio del aumento de tensiones bilaterales

Las tensiones entre México y Estados Unidos podrían incrementar aún más.

De acuerdo con la cadena de noticias CBS, que cita a un funcionario estadounidense, el Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados de México en el país.

Según la fuente, esta revisión podría llevar al Secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar el cierre de algunas de estas oficinas.

Además, la medida sería parte de un esfuerzo para alinear la política exterior de EE. UU. con las prioridades de la Administración de Donald Trump.

Esta noticia se da en medio de las tensiones entre ambos países y un día después de que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtiera de posibles imputaciones contra altos cargos mexicanos.

Las acusaciones de Washington forman parte de una solicitud dirigida al Gobierno mexicano para la detención urgente de diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A esto se le suma la muerte de dos funcionarios de EUA el pasado abril, quienes se presume trabajaban para la CIA y se encontraban en México con visa diplomática y de visitante respectivamente, situación de la cual no tenía conocimiento el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

México tiene su red consular extranjera más extensa en los Estados Unidos, con oficinas que brindan servicios de documentación y asistencia legal a millones de ciudadanos mexicanos que residen en su vecino del norte.

Según el Centro Pew, para el periodo 2024-2025, aproximadamente cuarenta millones de personas de origen mexicano residían en los Estados Unidos.