EUA reducirá 10% de vuelos por falta de controladores aéreos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ordenó recortes en 40 aeropuertos por riesgos de seguridad derivados del cierre del gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles una reducción del 10% en los vuelos de 40 de los principales aeropuertos del país, debido a preocupaciones sobre la seguridad aérea en medio del cierre del gobierno, que ya suma 36 días.

La decisión obligará a las aerolíneas a realizar ajustes drásticos en apenas 36 horas, lo que ha generado largas filas y saturación en los centros de atención al cliente. Duffy aseguró que los recortes podrían revertirse si los demócratas acceden a reabrir el gobierno.

El cierre, el más prolongado en la historia del país, ha afectado directamente a 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes de seguridad, quienes continúan trabajando sin recibir salario.

Desde el inicio de la crisis, las aerolíneas reportan más de 3,2 millones de pasajeros afectados por retrasos y cancelaciones derivados de la escasez de personal en las torres de control.

Duffy explicó que la medida responde a una evaluación interna que detectó riesgos crecientes en la operación aérea. “Nuestro trabajo es mantener el espacio aéreo seguro, aunque implique decisiones difíciles”, afirmó.