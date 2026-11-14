EUA reanuda los despegues de vuelos tras horas de interrupción

Después de cuatro horas combatiendo el fallo de comunicación, la FAA levantó la suspensión a vuelos en todo el territorio de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión temporal de todos los vuelos a nivel nacional este viernes por la tarde, tras registrarse una falla crítica en los sistemas de comunicación de los centros regionales de control de tráfico aéreo.

La medida de emergencia se tomó bajo la premisa de priorizar la seguridad pública. De acuerdo con el aviso oficial emitido por la agencia, la paralización total se impuso "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

Un apagón aéreo sin precedentes

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que la incidencia afectó de manera directa a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo encargados de coordinar las rutas entre aeropuertos en todo el territorio estadounidense. Equipos técnicos de la FAA se encuentran desplegados investigando el origen exacto del fallo.

Esta decisión marca un hecho histórico por su magnitud: es la primera vez que se decreta una suspensión general de vuelos en todo el país desde enero de 2023, cuando un fallo informático clave paralizó la aviación comercial.

Previamente, una medida de esta escala solo se había implementado de forma excepcional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Descartan un ataque malintencionado

Ante la alarma generada por la interrupción repentina, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó categóricamente cualquier escenario de amenaza a la seguridad nacional.

"Hasta el momento no hay indicios de que esto fuera un ataque malintencionado contra nosotros. Es sólo una interrupción de telecomunicaciones. Todos están a salvo. No hay razón para preocuparse por sus seres queridos si están volando", declaró Mullin para llevar tranquilidad a los familiares de los pasajeros.

No obstante, las autoridades confirmaron que los investigadores analizarán si el problema guarda relación con el reciente despliegue a nivel nacional de una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para asistir en la identificación de problemas y la reorientación de aeronaves.

No obstante, se aclaró preliminarmente que dicho sistema opera desde las inmediaciones de Washington, D.C., limitándose a emitir recomendaciones a los centros de control.

El reto de modernizar la tecnología

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura de aviación civil en Estados Unidos. El gobierno federal ha estado impulsando la actualización de sistemas obsoletos —como la sustitución de antiguos cables de cobre por fibra óptica y la renovación de radios en aeropuertos—, impulsados por un fondo de US$12.500 millones aprobados por el Congreso el año pasado.

Pese a los avances, el secretario Sean Duffy advirtió que aún se requieren US$30,000 millones adicionales para concluir la modernización integral, una petición que la Casa Blanca ya comenzó a cabildear en el Congreso.

Una advertencia anunciada

Expertos en la materia señalan que la crisis actual comparte similitudes con el fallo regional que en septiembre pasado afectó a cientos de vuelos en el noreste del país, aunque magnificada a escala nacional.

Para Steve Arroyo, experto en seguridad aérea y ex-piloto de United Airlines, el problema radica en la dependencia de tecnologías rezagadas: "Si no tienes esa capacidad, ya sea porque los viejos cables están deteriorados o por cualquier razón, tienes que mantener los aviones en tierra y no ponerlos en el aire donde te arriesgues a perder comunicación con ellos", puntualizó.