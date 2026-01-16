EUA quiere que sus soldados luchen contra carteles mexicanos: NTY

EUA quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA, acompañen a soldados mexicanos en redadas contra laboratorios de fentanilo

Estados Unidos presiona a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo, según informa este jueves The New York Times (NYT).

En concreto, EUA quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo", de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el NYT.

Así, las fuerzas estadounidenses participarían activamente en estas incursiones bajo el mando de las fuerzas mexicanas, sirviéndoles de apoyo y "proporcionando inteligencia y asesoramiento", destacó el diario.

Según dijeron funcionarios estadounidenses al medio, EUA hizo la propuesta a principios del año del 2025 y volvió a insistir en ella tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Tal y como recuerda el periódico, durante la administración del expresidente estadounidense, Joe Biden, la CIA llevó a cabo vuelos secretos con drones en México con el fin de encontrar posibles laboratorios de fentanilo.

Estos drones también rastrean precursores químicos conforme se acercan a los puertos marítimos mexicanos, según dijo un funcionario de EUA al rotativo, y esa información se traslada a unidades militares mexicanas.

Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una llamada telefónica con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, en la que la mexicana reiteró su rechazo a una intervención militar de EUA

en el país.

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por declaraciones previas de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques por tierra a los carteles del narcotráfico en México.

Además, la llamada tuvo lugar poco después de la intervención de Washington en Venezuela, donde se capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcotráfico y otros delitos en Nueva York.