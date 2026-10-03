EUA pide liberar a influencer cubana Anna Bensi y a su madre

EUA rechazó el proceso contra Anna Bensi y su madre, condenadas a dos años de arresto domiciliario, y exigió liberar a detenidos injustamente.

El Gobierno de Estados Unidos rechazó este viernes el proceso judicial contra la creadora de contenido cubana Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, y exigió la libertad para "todos los detenidos injustamente".

"La cobardía del régimen cubano no conoce límites. Una vez más, huyen atemorizados y censuran a cualquiera que exprese opiniones diferentes a las de su fallida revolución", afirmó en redes sociales Juan Pablo Segura, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado.

"Anna Bensi y su madre fueron condenadas injustamente a dos años de arresto domiciliario simplemente por levantar la voz. Todos los detenidos injustamente, incluido el pastor El Pregonero, que intentó acompañar a Anna y a su madre al tribunal, deben ser liberados", agregó.

Anna Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre fueron declaradas culpables este jueves por un Tribunal de La Habana y podrían enfrentar una pena de dos años de limitación de libertad, algo que la activista consideró "una injusticia".

Bensi y su madre fueron enjuiciadas por una acusación conjunta, tras haber grabado y difundido el video de un agente de policía que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado.

El abogado de ambas, Roberto Ortega, dijo que el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos quince días aproximadamente.

En una publicación replicada en redes y difundida por los medios estatales, el Ministerio del Interior cubano advirtió en un largo mensaje - sin aludir explícitamente al proceso - que "un caso judicial no se decide en redes sociales" y enfatizó que "grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo".