EUA ofrece 5 mdd de recompensa por El Ruso del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, un alto mando del Cartel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por Washington.

Según el FBI, El Ruso, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, lidera Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza, una facción del Cartel de Sinaloa.

Durante la última década ha sido acusado en múltiples ocasiones en los distritos Central y Sur de California por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

La Administración de Donald Trump sostiene que La Mayiza gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, en inglés), administrado por el Departamento de Estado.

El Gobierno de Trump ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica con el objetivo de frenar la crisis del fentanilo que afecta gravemente a Estados Unidos.

El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales carteles mexicanos, así como a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

Además, Washington ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, y ha desplegado fuerzas militares en el Caribe, cerca al país suramericano, con el fin de combatir el tráfico de drogas.