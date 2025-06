EUA niega entrada a turista por meme del vicepresidente JD Vance

Mads Mikkelsen, de Tromsø, Noruega, ha sido noticia en todo el mundo después de que funcionarios de inmigración estadounidenses lo detuvieran en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y le negaron la entrada a Estados Unidos.

Mikkelsen afirma que, tras ser advertido de que podría enfrentarse a una multa o incluso a la cárcel, les dio a los agentes de inmigración la contraseña de su teléfono. Luego le mostraron su contenido: imágenes que los agentes consideraron cuestionables.

En particular, un meme del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, retratado calvo, y una foto privada de una pipa.

La historia de Mikkelsen ha causado un revuelo mediático, con cobertura tanto nacional como internacional. Finalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) publicó en X, negando que el noruego hubiera sido devuelto por motivos políticos o por las imágenes en su teléfono.

"A Mads Mikkelsen no se le negó la entrada por memes ni motivos políticos. Fue por haber admitido consumir drogas", declaró la CBP.

Fact Check: FALSE



Mads Mikkelsen was not denied entry for any memes or political reasons, it was for his admitted drug use. pic.twitter.com/is9eGqILUq