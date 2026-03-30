EUA mantendrá agentes de ICE en aeropuertos por crisis

EUA mantendrá la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en aeropuertos del país hasta que operaciones regresen 'al 100 % de la normalidad'

El Gobierno de Estados Unidos mantendrá la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en aeropuertos del país hasta que las operaciones regresen “al 100 % de la normalidad”, en medio de la prolongada crisis por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Así lo advirtió Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, quien explicó que el despliegue responde a problemas operativos derivados de la falta de personal en los filtros de seguridad aeroportuaria.

“Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos estén completamente en condiciones normales”, señaló en una entrevista televisiva.

Crisis por falta de personal en seguridad

La medida fue implementada por orden del presidente Donald Trump ante el ausentismo de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, quienes han enfrentado retrasos salariales debido al cierre del DHS.

De acuerdo con cifras oficiales, al menos 460 agentes de la TSA han renunciado, mientras que el ausentismo diario alcanza un promedio del 11 %, llegando incluso a superar el 50 % en algunos aeropuertos.

Ante este escenario, las autoridades han recurrido al apoyo de ICE para reforzar la seguridad en terminales aéreas y evitar afectaciones mayores en las operaciones.

El cierre más largo en la historia

El cierre del DHS cumplió este domingo 44 días, convirtiéndose en el más prolongado en la historia del país, resultado del desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento de las políticas migratorias, en particular las relacionadas con ICE.

Un intento reciente del Senado por aprobar un plan de financiamiento parcial fracasó luego de que legisladores republicanos en la Cámara de Representantes bloquearan la propuesta al exigir recursos completos para la agencia migratoria.

Frente a la crisis, Trump anunció una orden ejecutiva para instruir al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a liberar pagos inmediatos para los agentes de la TSA.

La medida busca contener el deterioro operativo en los aeropuertos y garantizar la seguridad de los pasajeros mientras se resuelve el conflicto político.

Las autoridades advirtieron que la presencia de ICE continuará de forma indefinida hasta que el personal de seguridad regrese a sus funciones y se restablezca completamente el funcionamiento de los aeropuertos en todo el país.