EUA lanza otro ataque letal contra narco en el Caribe

Washington escala su ofensiva militar marítima y sostiene que estas operaciones son parte de una estrategia antiterrorista aplicada ahora al narcotráfico.

El Ejército de Estados Unidos efectuó otro ataque letal contra presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe, anunció el sábado el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Según el funcionario, la embarcación estaba operada por una organización designada como terrorista, sin detallar cuál. Tres personas murieron en el ataque. Es al menos el número 13 de este tipo desde septiembre en el Caribe o Pacífico oriental.

Hegseth afirmó en X que la nave era identificada por inteligencia como parte de una ruta conocida de contrabando de drogas y transportaba narcóticos. Con esta ofensiva, el Ejército estadounidense ha matado al menos a 64 personas. Trump ha defendido estos ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, señalando que el país se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles, bajo el mismo marco legal que la guerra contra el terrorismo post 9/11. El 28 de octubre ya se había reportado otro ataque en aguas internacionales del Pacífico que dejó 14 muertos.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

El Pentágono promete continuar rastreando y eliminando objetivos en altamar

El secretario de Guerra reiteró este sábado que tres “narcoterroristas” murieron en esta nueva operación autorizada por Trump, y aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Hegseth afirmó que el Departamento tratará a estos grupos “exactamente como a Al-Qaeda” y que continuarán rastreando y eliminando objetivos. Con esta acción, ya son 16 embarcaciones destruidas desde el inicio de la campaña. La semana pasada, Trump advirtió que no descarta ataques sobre objetivos en tierra dentro de Venezuela y Colombia relacionados al narcotráfico, e informará al Congreso si llega a ejecutarlos.