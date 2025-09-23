EUA lanza alerta por caso de gusano barrenador en Nuevo León

Este domingo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó sobre un nuevo caso de gusano barrenador detectado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 70 millas (112 kilómetros) de la frontera con Texas.

Dicho hallazgo corresponde a una vaca de ocho meses recientemente trasladada desde el sur de México a un corral de engorda certificado.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EUA, señaló que proteger al país de esta plaga es una “prioridad de seguridad nacional” y advirtió que Washington actuará incluso sin la cooperación de México.

“Los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria ni nuestro suministro de alimentos”, afirmó en un comunicado.

🚨 Hours ago, Mexico confirmed a new case of New World screwworm in Sabinas Hidalgo, located in the state of Nuevo León, less than 70 miles from the U.S.-Mexico border.



This is now the northernmost detection of NWS during this outbreak, and the one most threatening to the… pic.twitter.com/7UkJpsirP6 — Dept. of Agriculture (@USDA) September 22, 2025

Detectan primer caso en NL

Este domingo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (GBN) en Nuevo León, concretamente en Sabinas Hidalgo.

Este caso representa la detección más al norte registrada en el actual brote, lo que enciende las alertas sanitarias en la región.

SENASICA informó que personal especializado ya se encuentra realizando acciones de supervisión en el área para contener el brote.

Entre las medidas preventivas se encuentran las revisiones en los corrales, muestreos en animales y la aplicación de tratamientos sanitarios para impedir que la plaga se disperse.

Este hallazgo cobra relevancia al tratarse de un municipio ubicado en un punto estratégico de tránsito ganadero hacia Estados Unidos.

Impacto en el comercio y pérdidas millonarias

Actualmente, los puertos estadounidenses permanecen cerrados a las importaciones de ganado, bisontes y caballos mexicanos, lo que ya ha generado pérdidas estimadas en $1,300 millones de dólares, según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

La suspensión ha detenido el envío de al menos 650 mil cabezas de ganado, afectando a uno de los principales sectores exportadores de México.

Con información de elhorizonte.mx