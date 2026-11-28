Estados Unidos neutralizó un buque mercante en el golfo de Omán tras intentar romper el bloqueo naval a Irán; la tripulación resultó ilesa.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este viernes de que neutralizó a un buque mercante en el golfo de Omán después de que su tripulación intentara romper el bloqueo naval a Irán.

Según el comunicado, un avión militar estadounidense lanzó municiones de precisión que impactaron en la popa del granelero M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos, que se quedó sin propulsión y cuya tripulación civil resultó ilesa.

El Centcom asegura que el barco zarpó del puerto iraní de Bandar Abbás.

"Las fuerzas estadounidenses han desviado 158 buques comerciales que acataron las órdenes y han inmovilizado seis que se negaron a cumplirlas", aseguró el mando militar en un comunicado.

CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas. A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of Palau-flagged M/V Pacific Archer. The ship’s propulsion was ultimately disabled and the civilian crew was unharmed. Read the full release online: https://t.co/4CAaN4gDvW — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2026 En este sentido, el Centcom defendió que sigue aplicando "estrictamente" el bloqueo que impuso contra los puertos iraníes para presionar a Teherán en el contexto de la guerra. El mando militar pidió a todos los que operan en el golfo de Omán y otros accesos al estrecho de Ormuz que atiendan las advertencias de las fuerzas estadounidenses. El bloqueo de Washington a los puertos iraníes comenzó por primera vez en abril, tras fracasar las conversaciones de alto nivel celebradas en Islamabad par poner fin a la guerra, iniciada por EE.UU e Israel el 28 de febrero. Tras la firma del memorando de entendimiento, el pasado junio, Estados Unidos levantó el embargo, pero lo restableció al fracasar su desarrollo.