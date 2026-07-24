EUA inicia su decimotercera noche de ataques contra Irán

Estados Unidos e Irán acumulan 13 noches consecutivas de enfrentamientos desde el fin de la tregua, mientras aumentan las advertencias de nuevas represalias

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva ronda de ataques contra objetivos militares en Irán, con lo que sumaron 13 noches consecutivas de operaciones desde la ruptura de la tregua entre ambos países.

La ofensiva comenzó a las 18:45 horas de la costa este estadounidense, 22:45 GMT, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, que no precisó las instalaciones alcanzadas, el armamento utilizado ni los posibles daños ocasionados.

Washington enfoca la ofensiva en la navegación comercial

El gobierno estadounidense sostiene que los bombardeos tienen como propósito reducir las capacidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y contener las amenazas contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima es una de las principales vías para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que el intercambio de ataques y la reducción del tránsito naval han incrementado la preocupación por posibles afectaciones al suministro energético.

En operaciones anteriores, Estados Unidos atacó instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, sistemas de defensa aérea, centros de vigilancia costera, infraestructura logística y capacidades navales iraníes. Sin embargo, todavía no se confirma si esos mismos objetivos fueron alcanzados durante la decimotercera noche.

Trump plantea utilizar fondos iraníes congelados

Una hora antes del inicio de los ataques, el presidente Donald Trump afirmó que analiza utilizar recursos de Teherán congelados por Estados Unidos para cubrir los daños ocasionados a embarcaciones y cargamentos durante las acciones atribuidas a Irán.

La propuesta representa una nueva medida de presión económica en medio de la escalada militar, aunque Washington todavía no ha explicado el mecanismo legal que emplearía para disponer de esos activos.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 noches consecutivas de enfrentamientos desde el fin de la tregua, mientras aumentan las advertencias de nuevas represalias y permanece la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.