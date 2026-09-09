EUA hunde quinto buque vinculado a Los Choneros

Estados Unidos y Ecuador hundieron un quinto buque en el Pacífico vinculado a Los Choneros, sin presentar pruebas públicas de las acusaciones

El Ejército de Estados Unidos, en colaboración con Ecuador, interceptó y hundió una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, a la que relacionó con actividades de narcotráfico y con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no presentaron públicamente pruebas que sustenten las acusaciones contra la embarcación, de acuerdo con la información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos.

Según una publicación del Comando Sur en X, acompañada de un video del operativo y de la explosión de la nave, las fuerzas estadounidenses abordaron previamente la embarcación y desalojaron a las personas que se encontraban a bordo.

On Sept. 7, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/nfGfy8KTUY — U.S. Southern Command (@Southcom) September 7, 2026 Los ocupantes fueron posteriormente entregados a las autoridades ecuatorianas. No se detalló públicamente cuántas personas fueron trasladadas ni se ofrecieron mayores datos sobre su situación. Las autoridades de Ecuador tampoco habían emitido comentarios sobre este último operativo. El operativo representa el quinto ataque contra una embarcación en menos de dos semanas dentro de las acciones de Estados Unidos y Ecuador contra el narcotráfico en el Pacífico. Las embarcaciones han sido vinculadas a grupos criminales sin que se hayan presentado públicamente pruebas de esas acusaciones. En este último caso, además, no se dio a conocer el nombre del barco involucrado. La Armada de Ecuador localizó a 26 tripulantes de la embarcación, quienes llegaron el domingo a la ciudad portuaria de Manta. También fueron localizados ocho pescadores del Conquista II, mientras sus familiares permanecían en el continente solicitando información sobre su paradero. Entre las embarcaciones mencionadas en relación con estos operativos se encuentran el OM2 y Los Tres Hermanos, cuyos tripulantes aseguran que fueron hundidas. Los operativos realizados en el Pacífico han generado preocupación por el paradero de algunos pescadores. Sin embargo, Washington rechaza estar vinculado con las desapariciones relacionadas con estos casos.