EUA enfrenta calor extremo con temperaturas de 49 grados

El oeste de Estados Unidos enfrenta alertas por calor extremo, con temperaturas de hasta 49 grados en el suroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Estados Unidos afronta temperaturas récord este fin de semana de hasta 49 grados centígrados justo en la época más caliente del año, en particular en el occidente del país y la frontera con México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo, con sede en Miami, pronosticó temperaturas récord o cerca del máximo histórico en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

El NWS emitió alertas de calor de nivel "mayor" a "extremo" para "gran parte" del occidente de Estados Unidos, donde prevé temperaturas vespertinas de 43 a 49 centígrados en el suroeste del país, además de 32 a 38 centígrados en áreas más al norte.

El fenómeno ocurre por un sistema de alta presión sobre el suroeste de Estados Unidos que seguiría "trayendo un calor peligroso" a dicha región este viernes, antes de desplazase de forma gradual a las altas llanuras del norte y zonas montañosas el sábado.