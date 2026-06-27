EUA e Irán acuerdan canal directo para evitar escalada

Estados Unidos e Irán acordaron establecer un canal directo de comunicación, mientras persisten incidentes en el estrecho de Ormuz y ataques en Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que Irán aceptó establecer un canal directo de comunicación entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Comando Central de Estados Unidos con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto en la región.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, Teherán accedió a enviar a un representante de la Guardia Revolucionaria a Doha para reunirse con un delegado del Comando Central estadounidense y abordar las diferencias mediante el diálogo.

“De acuerdo, enviaremos a alguien de la Guardia Revolucionaria Islámica a Doha para que se reúna con un representante del Comando Central de Estados Unidos, y así es como vamos a resolver muchas disputas”, afirmó Vance.

El vicepresidente también señaló que Emiratos Árabes Unidos facilitó nuevas vías de comunicación directa con Irán, incluyendo contactos con la Guardia Revolucionaria, para discutir distintos incentivos económicos.

Buque resulta dañado en el estrecho de Ormuz

En medio de este escenario, un proyectil de origen desconocido impactó al buque portacontenedores Ever Lovely, de bandera de Singapur, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que el proyectil golpeó el costado de estribor del barco y ocasionó daños en el puente de mando.

El capitán reportó que no hubo personas lesionadas ni indicios de contaminación ambiental.

El incidente ocurrió a unos 14 kilómetros al sureste de Dahit, en Omán.

Tras el ataque, el secretario de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, anunció la suspensión temporal del plan para liberar las embarcaciones que permanecen varadas en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán advirtió en redes sociales que las embarcaciones que circulen fuera de las rutas designadas no estarán cubiertas por la garantía de paso seguro.

Persistan ataques en Líbano

Mientras tanto, en Líbano, un ataque con dron atribuido a Israel contra un vehículo en las inmediaciones de la localidad de Zawtar dejó tres personas muertas y una más herida, de acuerdo con la agencia estatal de noticias libanesa.

La misma fuente indicó que el ejército israelí también bombardeó las localidades de Barashit y Beit Yahoun.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública de Líbano informó que, desde el 2 de marzo, los ataques israelíes han dejado un saldo acumulado de 4 mil 230 personas fallecidas y 12 mil 179 heridas.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, afirmó que las fuerzas de su país permanecerán en el sur de Líbano mientras Hezbollah continúe representando una amenaza.

“No retiraremos nuestras fuerzas del sur del Líbano mientras Hezbollah siga siendo una amenaza, no se desarme y no se desmilitarice”, sostuvo.

Habitantes de comunidades fronterizas señalaron que la tregua vigente no ha permitido el regreso de numerosos desplazados debido a la destrucción de sus viviendas y a la permanencia de fuerzas militares en la zona.