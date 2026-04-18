EUA dona 10 mdd a Bolivia para fortalecer su sistema de salud

De acuerdo con lo establecido, el memorando fija un marco de cooperación técnico y financiero vigente hasta el 31 de diciembre de 2028

La cooperación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos dio un paso relevante este viernes con la firma de un memorando de entendimiento en materia de salud pública, mediante el cual el gobierno estadounidense aportará recursos económicos y asistencia técnica para fortalecer el sistema sanitario boliviano.

El acuerdo contempla una donación de 10 millones de dólares, además de acompañamiento especializado, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante enfermedades y consolidar un modelo de atención más sólido en el país sudamericano.

Un acuerdo que marca un nuevo momento bilateral

El documento fue suscrito por la ministra de Salud y Deportes de Bolivia, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia.

Durante la firma, la diplomática estadounidense subrayó el significado del acuerdo al señalar que se trata del “primer gran entendimiento” entre ambos países en más de 20 años, lo que representa un punto de inflexión en la relación bilateral.

“Cuando fortalecemos los sistemas de salud en Bolivia, contribuimos a la seguridad sanitaria de todo el hemisferio”, expresó Hevia, quien además destacó los avances del país andino en este sector.

Fortalecimiento del sistema sanitario

De acuerdo con lo establecido, el memorando fija un marco de cooperación técnico y financiero vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, con recursos que serán ejercidos en los próximos años.

El plan contempla acciones específicas como:

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica

• Mejorar la respuesta ante brotes sanitarios

• Combatir enfermedades como el mal de Chagas y otras arbovirosis

• Garantizar insumos para el tratamiento del VIH

• Impulsar un sistema de salud más resiliente y sostenible

Además, se prevé la capacitación de personal médico, lo que permitirá avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la atención sanitaria.

Bolivia busca autonomía en salud

Por su parte, la ministra Marcela Flores calificó el acuerdo como un avance “trascendental” y aseguró que este tipo de cooperación permitirá a Bolivia fortalecer su capacidad interna y reducir su dependencia externa.

“Este apoyo no solo representa recursos, también es una oportunidad para construir un sistema de salud más autónomo”, afirmó.

La firma del memorando ocurre en un momento de reconfiguración en la relación entre Bolivia y Estados Unidos, luego de años de tensiones diplomáticas.

Desde 2008, ambos países mantienen vínculos a nivel de encargados de Negocios, tras la expulsión mutua de embajadores durante el gobierno de Evo Morales.

Con la actual administración boliviana, se ha iniciado un proceso para retomar la cooperación internacional, especialmente en áreas estratégicas como la salud pública.