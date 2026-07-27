EUA dice que Trump 'tiene todas las opciones en la mesa' vs. Irán

Estados Unidos interrumpió este fin de semana sus agresiones a Irán, pues Trump está buscando una solución diplomática, según han expresado fuentes cercanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, "tiene todas las opciones en la mesa" para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo más acciones militares, avisó este domingo el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz.

"El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa. Y está ejerciendo tanto la vía diplomática como la económica y la militar para lograr un objetivo estratégico muy claro", declaró Waltz en una entrevista con NBC.

Waltz rechazó una información de NBC sobre un supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa que está usando el Ejército de Estados Unidos, al argumentar que las Fuerzas Armadas sí tienen lo necesario para escalar el conflicto.

"El Ejército de EUA, y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel", apuntó.

Sus declaraciones se producen mientras Estados Unidos interrumpió este fin de semana sus agresiones a Irán, pues Trump está buscando una solución diplomática, según han expresado fuentes cercanas a medios nacionales.

Trump reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras sopesaba un "ataque masivo" contra Irán, aunque también aseguró que persisten las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

El impulso por las negociaciones ocurre tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

La polémica política por la guerra se agudizó el martes pasado, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, expuso al Senado que el conflicto ha costado 37.500 millones de dólares hasta ahora y que el Ejército requiere un presupuesto adicional de 67.000 millones de dólares.