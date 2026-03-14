EUA dice que nuevo líder supremo iraní está herido y desfigurado

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth dijo que existen indicios de que el líder iraní sufrió lesiones durante la ofensiva a Medio Oriente

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, habría resultado herido e incluso podría haber quedado "desfigurado" tras los ataques que provocaron la muerte de su padre, Alí Jameneí, al inicio del conflicto militar impulsado por Washington e Israel contra la nación iraní.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, existen indicios de que el líder iraní sufrió lesiones durante la ofensiva que marcó el arranque de la confrontación en Medio Oriente.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", declaró Hegseth.

Declaraciones desde el Pentágono

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Pentágono señaló que el mensaje difundido por el dirigente iraní generó dudas debido a que no estuvo acompañado por un mensaje en video o audio, algo que habitualmente ocurre en pronunciamientos de alto nivel dentro del gobierno de Irán.

El funcionario estadounidense indicó que la ausencia de una aparición pública directa ha alimentado las versiones sobre el estado de salud del líder iraní, especialmente después de los bombardeos que desencadenaron la actual escalada militar en la región.

Tensión tras inicio del conflicto con Irán

Las declaraciones del secretario de Defensa se producen en medio de una creciente tensión internacional luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra objetivos en Irán, lo que marcó el inicio de una nueva fase de confrontación en Medio Oriente.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente el estado de salud de Mojtaba Jameneí, mientras continúan las especulaciones sobre las consecuencias de los ataques que derivaron en la muerte del anterior líder supremo.