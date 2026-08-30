EUA destruye presunta narcolancha con apoyo de Ecuador

Estados Unidos interceptó y destruyó una presunta embarcación ligada al narcotráfico en el Pacífico, con apoyo de Ecuador

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Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y destruyeron una presunta embarcación utilizada para actividades de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, en una operación coordinada con Ecuador.

El Comando Sur estadounidense informó que la nave funcionaba como una supuesta “estación de reabastecimiento flotante” y que había sido identificada previamente y sancionada por el Departamento del Tesoro.

Según la información de inteligencia citada por el Comando Sur, la embarcación operaba en apoyo de Los Choneros, organización ecuatoriana señalada por las autoridades estadounidenses como una estructura narcoterrorista.

La tripulación fue trasladada hasta un puerto de Ecuador y posteriormente la embarcación fue destruida. Un video difundido por el comando muestra el momento en que la nave explota.

Los ecuatorianos trasladados al puerto pesquero de Manta rechazaron las acusaciones y aseguraron que se dedicaban a la pesca.

Darlin Macías, uno de los tripulantes, afirmó ante medios de comunicación que los pescadores enfrentan riesgos en el mar y cuestionó las acciones de las fuerzas estadounidenses.

Trump mantiene campaña contra presuntas narcolanchas

La operación ocurre en el marco de la campaña de bombardeos aéreos impulsada hace un año por el gobierno de Donald Trump contra presuntas embarcaciones utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado más de 200 muertos.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa mantiene una estrategia contra el narcotráfico con respaldo militar de Estados Unidos y sumó a Ecuador al Escudo de las Américas, coalición antidrogas integrada por países de América Latina y el Caribe.

Human Rights Watch denunció que tres embarcaciones habrían sido atacadas por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Ecuador entre enero y marzo de este año, con al menos ocho personas desaparecidas.

Washington, sin embargo, rechaza estar relacionado con esas desapariciones.