EUA descarta extender exención para petróleo ruso e iraní

En este escenario, la decisión de no renovar las exenciones apunta a reforzar la presión económica sobre los países sancionados

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó claro que su país no contempla extender las exenciones que permiten la compra de petróleo ruso sin sanciones, incluso en el caso de cargamentos que ya se encuentran en tránsito marítimo. Además, fue enfático al señalar que una medida similar para el crudo iraní está completamente descartada.

El funcionario sostuvo que la política actual mantiene un bloqueo firme sobre las exportaciones iraníes, lo que, aseguró, podría obligar a ese país a reducir su producción en el corto plazo, con consecuencias negativas para su industria petrolera.

Endurecen postura en medio de tensiones energéticas

Las declaraciones se dan en un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, particularmente por el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, así como por el impacto en los mercados energéticos tras las afectaciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

En este escenario, la decisión de no renovar las exenciones apunta a reforzar la presión económica sobre los países sancionados, en un momento en que el mercado global del petróleo enfrenta alta volatilidad.

Exención surgió para contener alza en precios

La autorización para permitir ciertas transacciones con petróleo ruso fue emitida en marzo como una medida temporal para evitar un aumento abrupto en los precios del crudo, que en ese momento superaban los 100 dólares por barril.

Sin embargo, el propio Departamento del Tesoro ya había anticipado que este alivio no sería permanente. Aunque en su momento se otorgó una prórroga breve, ahora la postura oficial apunta a que no habrá nuevas extensiones.

Bessent explicó que la decisión inicial también respondió a solicitudes de países en situación vulnerable, que buscaban apoyo para enfrentar el impacto del encarecimiento energético. No obstante, consideró que el mercado ha logrado absorber gran parte del petróleo disponible bajo estas condiciones, lo que reduce la necesidad de mantener el esquema.