EUA derriba drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial, ya que por sus aguas circula una quinta parte del petróleo global

El Ejército de Estados Unidos derribó este sábado dos drones iraníes que, según el Comando Central estadounidense, representaban una amenaza para el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y Teherán.

El incidente ocurre en una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita una parte significativa del petróleo global, lo que eleva la preocupación internacional ante cualquier riesgo para la navegación comercial.

El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron los aparatos después de detectar que se aproximaban a una zona sensible para el paso de embarcaciones comerciales.

"Hoy, más temprano, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz", expuso el organismo militar.

La dependencia añadió que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para responder ante nuevas acciones atribuidas a Irán en la región.

El incidente se suma a nuevos choques entre Washington y Teherán

El derribo de los drones se produjo después de una jornada marcada por un intercambio de agresiones. Un día antes, Estados Unidos había interceptado cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y posteriormente atacó instalaciones de radar de vigilancia vinculadas a Teherán.

Como respuesta, Irán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, lo que aumentó el riesgo de una escalada más amplia en el Golfo Pérsico.

La serie de incidentes ha puesto a prueba el cese del fuego que Washington asegura sigue vigente desde abril, pese a los choques registrados durante las últimas semanas.

Ormuz vuelve al centro de la tensión regional

El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial, ya que por sus aguas circula una quinta parte del petróleo global.

Por ello, cualquier amenaza contra la navegación en la zona genera preocupación inmediata en los mercados y entre los países que dependen del tránsito seguro de crudo y gas natural desde el Golfo Pérsico.

La presencia de drones, misiles y ataques contra instalaciones militares en la región mantiene bajo alerta a las fuerzas desplegadas y a las embarcaciones que operan en el área.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra, aunque sostuvo que Teherán no tiene otra opción más que negociar con Washington.

Mientras tanto, los nuevos incidentes militares complican los esfuerzos diplomáticos para estabilizar la región y evitar que el conflicto se extienda a otros países del golfo.

Con el derribo de los drones iraníes, el estrecho de Ormuz vuelve a colocarse como uno de los puntos más delicados de la crisis entre Estados Unidos e Irán, en un escenario donde cualquier nuevo ataque podría agravar la tensión regional.