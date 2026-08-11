EUA dará US$15 millones de dólares de apoyo a Colombia por sismo

El Departamento de Estado, en su cuenta de X, comunicó la ayuda económica. En ella manifestó su solidaridad con los colombianos

El Gobierno de EUA declaró este lunes que brindará a Colombia una ayuda de US$15,5 millones de dólares después del sismo de magnitud 7,4 que tuvo lugar en distintas zonas del país; la asistencia se destinará a refugio provisional, comida, protección y evaluación de los estragos ocasionados por el terremoto.

El Departamento de Estado, en su cuenta de X, comunicó la ayuda económica. En ella, manifestó su solidaridad con los colombianos y sostuvo que está listo para brindar respaldo al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se analizan las necesidades sobre el terreno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había brindado asistencia a Colombia y había anticipado que EUA estaba observando la situación y preparado para brindar apoyo antes de oficializar el respaldo económico.

Rubio también exhortó a los ciudadanos estadounidenses que están en Colombia a registrarse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas de la Embajada de Bogotá en redes sociales para recibir información oficial y ayuda.

El senador republicano Bernie Moreno, por ejemplo, nacido en Bogotá, ha expresado su apoyo a Colombia y subrayó que Estados Unidos está preparado para apoyar a su "gran aliado" y resaltó el "magnífico liderazgo" de De la Espriella, quien acaba de llegar.

El epicentro del sismo, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue en la localidad de San José del Palmar, que se encuentra en el departamento del Chocó, ubicado en la región pacífica. A pesar de eso, la zona cafetera central fue una de las áreas más golpeadas por el movimiento telúrico.

El Gobierno estadounidense celebró el viernes anterior la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente colombiano, quien fue apoyado en las elecciones por Donald Trump, y comunicó que tiene pensado asignar a Colombia 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad.