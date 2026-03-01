EUA crea un grupo para asistir a sus ciudadanos en Medio Oriente

La medida responde al inicio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, y a las inmediatas represalias lanzadas por Teherán

En una jornada marcada por la escalada bélica, la Administración de Donald Trump anunció este sábado la creación de un grupo de trabajo especial destinado a asistir a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio. La medida responde al inicio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, y a las inmediatas represalias lanzadas por Teherán. "El Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y apoyar los esfuerzos diplomáticos", informaron fuentes gubernamentales a la prensa, subrayando la urgencia de la situación tras los bombardeos en Teherán y otras ciudades estratégicas.

Evacuaciones y alertas de seguridad

A pesar de la activación de este equipo, el Gobierno norteamericano no ha detallado aún si se coordinará una evacuación masiva, similar a la ocurrida en junio del año pasado.

En aquel conflicto previo, la embajada en Jerusalén gestionó vuelos y embarcaciones para trasladar a civiles hacia terceros países tras el cierre del espacio aéreo.

No obstante, las medidas preventivas ya comenzaron, pues se autorizó la salida de Israel de todo el personal no esencial, igualmente, se exhortó a reconsiderar viajes a estos países.

Se han emitido advertencias de seguridad en países vecinos, incluyendo la recomendación específica de buscar refugio en Catar ante posibles impactos colaterales.

Escenario de conflicto abierto

El ataque lanzado este sábado por las fuerzas estadounidenses e israelíes provocó una respuesta en cadena por parte de Irán, que ha iniciado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares de Estados Unidos distribuidas en toda la región.

La situación permanece en constante evolución mientras el nuevo grupo de trabajo evalúa los riesgos para los miles de ciudadanos estadounidenses que residen o transitan por la zona de conflicto.