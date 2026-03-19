EUA construye muro negro que puede causar quemaduras a migrantes

Entre las características principales destaca el uso de paneles metálicos con pintura negra mate, diseñados para absorber mayor calor bajo el sol

Un nuevo tramo de muro fronterizo en color negro comenzó a levantarse en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, como parte de un proyecto del Gobierno de Estados Unidos para reforzar la seguridad en la línea divisoria con México.

La obra, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, contempla una inversión cercana a los 4 mil 500 millones de dólares y forma parte de un plan más amplio para ampliar y fortalecer distintos puntos de la frontera.

Muro negro busca dificultar el cruce de migrantes

Entre las características principales de esta nueva infraestructura destaca el uso de paneles metálicos con pintura negra mate, diseñados para absorber mayor calor bajo el sol, lo que complicaría su escalamiento por parte de migrantes.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con la meta de construir cerca de 230 millas de barrera.

De ese total, alrededor de 110 millas se ubicarán en el tramo entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, considerada una de las zonas con mayor tránsito migratorio en la frontera.

Señalan limitados efectos de las medidas restrictivas

El sacerdote Javier Calvillo consideró que las distintas estrategias implementadas por Estados Unidos a lo largo de los años, como operativos de seguridad, programas migratorios restrictivos y barreras físicas, no han logrado frenar el flujo migratorio.

El religioso recordó que Ciudad Juárez ha vivido episodios de alta presión migratoria, con miles de personas concentradas en las inmediaciones de los cruces internacionales a la espera de ingresar a territorio estadounidense.

Políticas migratorias no detienen el fenómeno

De acuerdo con Calvillo, el endurecimiento de las políticas fronterizas ha tenido resultados limitados para contener el fenómeno migratorio.

"Nunca van a poder frenar la migración. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a pensar más en grande, a pesar de los muros, a pesar de los programas o a pesar de las estrategias."

También señaló que medidas anteriores como el Título 42 o el programa “Quédate en México” (MPP) provocaron que miles de migrantes permanecieran por largos periodos en ciudades fronterizas o buscaran rutas más peligrosas para cruzar.

Advierten mayor riesgo para migrantes

Aunque reconoció el derecho de cada país a proteger su soberanía y reforzar sus controles, subrayó la importancia de considerar el derecho de las personas a migrar en busca de mejores oportunidades.

Finalmente, advirtió que el incremento de barreras físicas podría elevar los riesgos para quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.