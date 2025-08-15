EUA confrontará a carteles que trafican con veneno: Marco Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó responder a la pregunta directa de la prensa sobre si Estados Unidos desplegará tropas en América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que la Administración de Donald Trump "confrontará" a los carteles del narcotráfico que amenacen la seguridad nacional al traficar con "veneno", y citó el caso del Cartel de los Soles que, dijo, está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas declaraciones durante un evento en el Departamento de Estado en el que evitó responder a la pregunta directa de la prensa sobre si Estados Unidos desplegará tropas en América Latina para combatir a los grupos criminales.

"Hay grupos narcoterroristas designados que operan en la región. Algunos de ellos utilizan el espacio aéreo internacional y las aguas internacionales para traficar veneno a Estados Unidos. Y esos grupos serán combatidos. El presidente lo ha dejado claro desde que asumió el cargo", añadió.

Posteriormente, Rubio se refirió en específico al Cartel de los Soles, una organización que "se hace pasar por un gobierno", dijo en referencia al Ejecutivo de Maduro, que según Washington lideraría este grupo.

Rubio lamentó que hasta ahora no se le haya prestado "suficiente atención" a este grupo que, según el secretario de Estado, es "una de las organizaciones criminales más amplias".

"El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tal. Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control de un territorio nacional, de un país, y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana", añadió.

Y concluyó: "Cualquier cosa que suponga una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la vamos a enfrentar".

El Cartel de los Soles fue declarado el pasado julio como grupo terrorista por parte del Gobierno de Trump, que además elevó hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Caracas defiende que la existencia del Cartel de los Soles es un "invento" de Washington.

El canciller venezolano, Yván Gil, alertó que percibe de Estados Unidos una "grave amenaza militar" que bajo el pretexto de combatir el narcotráfico busca convertir a Latinoamérica en un "nuevo escenario de guerra colonial".