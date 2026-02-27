EUA confirma que un fallecido en operativo cubano era ciudadano

Las autoridades cubanas identificaron a los fallecidos como Pavel Peña, Manuel Ortega Casanova, Levian Padrón Guevara y Héctor Juan Cruz Correa

Un incidente armado en aguas territoriales cubanas escaló a una crisis diplomática tras confirmarse que al menos un ciudadano estadounidense falleció y otro resultó herido durante la interceptación de un buque con matrícula de Florida por parte de las autoridades de la isla.

El balance de víctimas

Según un funcionario del gobierno de Estados Unidos, el grupo interceptado el pasado miércoles, compuesto por cuatro fallecidos y seis heridos, incluye ciudadanos y residentes legales del país norteamericano.

Las autoridades cubanas identificaron a los fallecidos como Pavel Peña, Manuel Ortega Casanova, Levian Padrón Guevara y Héctor Juan Cruz Correa.

¿Terrorismo o robo?

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández, calificó el suceso como un "intento terrorista", pues en La Habana, afirman que los tripulantes estaban armados y desobedecieron las órdenes de las autoridades. Además, señaló que todos los implicados eran cubanos con residencia en Estados Unidos.

Por otro lado, el dueño de la lancha (un hombre de 65 años residente en Florida) aseguró que el vehículo no participaba en una misión deliberada, sino que uno de sus empleados se lo robó.

Presión política en Washington

El congresista por Florida, Carlos Giménez, exigió una investigación exhaustiva y acceso inmediato a los sobrevivientes.