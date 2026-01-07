EUA busca imponer sus reglas y su ley, advierten analistas

Con la intervención militar en Venezuela, Trump revive 'doctrina Monroe' de 'América para los americanos', afirman analistas geopolíticos

Con su incursión militar en Venezuela, que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro, el cual ahora está siendo procesado en Nueva York, Estados Unidos demostró que más que buscar “reestablecer” la democracia, lo que persigue es imponer sus reglas y orden en el hemisferio sur y hacerse del control del petróleo de ese país, sostuvieron expertos en geopolítica.

Voces sostuvieron que el presidente Donald Trump, revive la “doctrina Monroe” que se basa en la frase de “América para los americanos”, pero bajo su propia versión de autoritarismo, nombrado por el mismo presidente como “Doctrina Donroe”.

Prueba de ello, afirmaron, es el mensaje del sábado por la mañana en la que dijo que tomarían el control de la producción del petróleo y vigilarían la transición en ese país.

El mundo en sus manos

La experta en política internacional, Gabriela de la Paz, afirmó que con ello podrían desatarse largas tensiones con otras potencias mundiales como Rusia y China, no sólo porque les cortaran el suministro desde ese país, sino también si EUA decide hacer lo mismo en Europa y Asia.

La experta sostuvo que con sus acciones en Venezuela, Trump violó leyes internacionales y de Estados Unidos porque ni siquiera consultó al Congreso de ese país.

Sostuvo que, como nunca, se puede esperar cualquier acción de ese presidente con tal de imponer la supremacía que tuvo Estados Unidos en el pasado en América y el mundo.

“Viola muchas leyes internacionales, que tampoco es algo nuevo para Estados Unidos, pero por lo menos en otras ocasiones no había habido una violación tan flagrante; hay una ley que se llama la Ley de Poderes de Guerra de 1973 que obliga a que el presidente, antes de hacer una acción como esta, consulte con el Congreso, por lo menos con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y no lo hizo.

“Además, una de las cosas que nos enteramos fue que había un interés hacia el petróleo. Entonces, si juntas estos elementos es lo que justifica que haya esta intervención militar en Venezuela”, señaló.