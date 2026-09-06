EUA ataca petrolero iraní cerca de la isla de Jarg

Un petrolero iraní fue atacado con cuatro misiles de Estados Unidos cerca de la isla de Jarg; no hubo víctimas entre la tripulación

Un petrolero iraní fue alcanzado este sábado por cuatro misiles estadounidenses cuando se encontraba a unos seis kilómetros de la isla de Jarg, una zona estratégica para las exportaciones de crudo de Irán.

La agencia iraní Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, informó que el ataque ocurrió durante la mañana y señaló que no se reportaron víctimas entre los integrantes de la tripulación.

Luego de la agresión, la tripulación comenzó a ser evacuada del buque. La agencia SNN también dio cuenta del ataque contra el petrolero, aunque la información fue difundida inicialmente por medios iraníes.

El incidente ocurre después de una nueva escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Durante esta semana, Washington llevó a cabo sus ataques más intensos contra la República Islámica en más de un mes, con un saldo de 19 personas fallecidas, entre ellas cuatro víctimas de una boda.

Irán responde con ataques en Medio Oriente

Tras los bombardeos estadounidenses, Teherán respondió con ataques contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aumentando la tensión en la región.

La isla de Jarg tiene una importancia estratégica para Irán, ya que concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras del país. Por ello, cualquier ataque contra esta zona representa tanto un golpe económico como un mensaje de alto valor simbólico.

La infraestructura de la isla ya había sido blanco de ataques estadounidenses en julio. En aquella ocasión, los bombardeos provocaron la muerte de al menos ocho militares iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también generó polémica la semana pasada al publicar en redes sociales un video creado mediante inteligencia artificial en el que se mostraba la destrucción de la isla de Jarg.