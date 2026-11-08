EUA ataca buque comercial por violar bloqueo contra Irán

El Centcom informó que una aeronave estadounidense inutilizó el carguero M/V Huda en el golfo de Omán tras ignorar advertencias militares

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron este sábado un buque comercial con bandera de San Cristóbal y Nieves en el golfo de Omán, luego de acusar a su tripulación de intentar evadir el bloqueo marítimo impuesto contra Irán.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) informó que una aeronave militar disparó municiones de precisión contra el carguero M/V Huda, que quedó “inhabilitado” después de ignorar varias advertencias e intentar cruzar el bloqueo en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el organismo militar, con sede en Florida, el barco pretendía abandonar las aguas de la región después de haber hecho escala en un puerto iraní.

Ordenan evacuar zonas del buque antes del ataque

El Centcom señaló que, antes de disparar contra la embarcación, los militares estadounidenses ordenaron a la tripulación evacuar las áreas que habían sido designadas como objetivos del ataque.

En un comunicado, el comando sostuvo que la operación respondió al incumplimiento de las advertencias emitidas por las fuerzas estadounidenses para hacer respetar el bloqueo marítimo contra Irán.

El ataque contra el M/V Huda ocurrió el mismo día en que la Armada iraní informó que otro petrolero se incendió tras chocar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz.

Este incidente se sumó a otros dos registrados el viernes en esa estratégica vía marítima, cuyo tránsito permanece restringido por Teherán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

La sucesión de incidentes ocurre en un contexto de nuevas operaciones militares y de tensión en las rutas comerciales y energéticas de la región.

Estados Unidos anuncia operativo para frenar el transporte de armas

También este sábado, el Centcom anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo militar destinado a impedir que Irán transporte por tierra armas, materiales sujetos a sanciones e ingresos ilícitos.

La operación contempla acciones para bloquear esos movimientos a través de las fronteras terrestres de la República Islámica y del mar Caspio.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el viernes nuevos ataques limitados contra territorio iraní. Según explicó, las operaciones tuvieron como objetivo un sistema de defensa antiaérea que, afirmó, fue destruido en cuestión de minutos.

El comando militar estadounidense aseguró que mantiene la aplicación estricta del bloqueo naval contra Irán, una medida que, desde julio, ha provocado que sus fuerzas redirijan a 147 buques comerciales.

Además, informó que cinco embarcaciones mercantes fueron inmovilizadas después de negarse a cumplir las instrucciones de las autoridades estadounidenses.

El Centcom también señaló que previamente destruyó otros 10 petroleros comerciales iraníes, a los que vinculó con lo que describió como una “red clandestina multimillonaria” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Finalmente, las fuerzas estadounidenses recomendaron a los marinos que naveguen cerca de las costas iraníes o en aguas circundantes atender las advertencias emitidas en el marco del bloqueo naval.