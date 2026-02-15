EUA ataca blancos del Estado Islámico en Siria; suman 50 muertos

Además, las fuerzas estadounidenses completaron el traslado de miles de detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak, donde serán juzgados

Estados Unidos intensificó sus operaciones contra el grupo Estado Islámico en Siria tras la emboscada de diciembre que dejó tres estadounidenses muertos. Según el Comando Central, entre el 3 y el 8 de febrero se realizaron 10 ataques contra más de 30 objetivos del EI, incluyendo depósitos de armas e infraestructura clave.

Cuál fue el resultado de los ataques

Hasta ahora, al menos 50 miembros del Estado Islámico han muerto o fueron capturados, y más de 100 objetivos han sido atacados desde que comenzaron las represalias tras la muerte del sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete Ayad Mansoor Sakat.

Control de la base de Al-Tanf

El Ministerio de Defensa sirio informó que las fuerzas gubernamentales tomaron control de la base de Al-Tanf, utilizada por Estados Unidos durante años para operaciones contra el EI. Esta base fue estratégica tras la declaración de califato del grupo extremista en 2014.

Traslado de prisioneros del EI a Irak

El viernes, las fuerzas estadounidenses completaron el traslado de miles de detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak, donde serán juzgados. La medida se realizó a solicitud del gobierno iraquí y fue respaldada por la coalición internacional liderada por Washington, que ha combatido al EI durante años.

Continuidad de la lucha contra el EI

Estas acciones reflejan la estrategia de Estados Unidos de mantener presión sobre el Estado Islámico, atacando su infraestructura y asegurando que los miembros capturados enfrenten la justicia en Irak, mientras Siria ajusta su control sobre bases previamente administradas por fuerzas estadounidenses.