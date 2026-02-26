EUA asegura que el ICE no patrullará los centros de votación

Heather Honey, funcionaria de Seguridad Nacional, fue tajante al calificar como "desinformación" cualquier sugerencia sobre la presencia del ICE en las casillas

En un esfuerzo por frenar los rumores sobre la militarización de las jornadas electorales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró este miércoles que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no patrullarán los centros de votación durante las próximas elecciones de medio término.

Heather Honey, funcionaria del DHS responsable de asuntos de seguridad electoral, fue la encargada de transmitir este mensaje durante una reunión telemática con secretarios de Estado y autoridades electorales de todo el país.

Según asistentes a la llamada consultados por diversos medios, Honey fue tajante al calificar como "desinformación" cualquier sugerencia sobre la presencia de agentes migratorios en las casillas el próximo 3 de noviembre.

Desconfianza entre los estados

A pesar de la negativa oficial, el anuncio no logró calmar las aguas. Varios funcionarios electorales manifestaron a medios locales serias dudas sobre la veracidad de estas garantías. El escepticismo se centra, en gran medida, en la figura de la propia Heather Honey.

La funcionaria es conocida por sus posturas públicas en las que sostiene, sin pruebas, que las elecciones presidenciales de 2020 fueron objeto de fraude. Esta reputación de "negacionista electoral" ha minado su credibilidad ante autoridades estatales.