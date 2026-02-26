VIE 14 FEB
30°

Internacional

EUA asegura que el ICE no patrullará los centros de votación

Por: Carlos Nava

25 Febrero 2026, 21:49

Compartir
WhatsApp

Heather Honey, funcionaria de Seguridad Nacional, fue tajante al calificar como "desinformación" cualquier sugerencia sobre la presencia del ICE en las casillas

EUA asegura que el ICE no patrullará los centros de votación

En un esfuerzo por frenar los rumores sobre la militarización de las jornadas electorales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró este miércoles que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no patrullarán los centros de votación durante las próximas elecciones de medio término.

Heather Honey, funcionaria del DHS responsable de asuntos de seguridad electoral, fue la encargada de transmitir este mensaje durante una reunión telemática con secretarios de Estado y autoridades electorales de todo el país.

Según asistentes a la llamada consultados por diversos medios, Honey fue tajante al calificar como "desinformación" cualquier sugerencia sobre la presencia de agentes migratorios en las casillas el próximo 3 de noviembre.

Desconfianza entre los estados

A pesar de la negativa oficial, el anuncio no logró calmar las aguas. Varios funcionarios electorales manifestaron a medios locales serias dudas sobre la veracidad de estas garantías. El escepticismo se centra, en gran medida, en la figura de la propia Heather Honey.

agentes-ice.jpg

La funcionaria es conocida por sus posturas públicas en las que sostiene, sin pruebas, que las elecciones presidenciales de 2020 fueron objeto de fraude. Esta reputación de "negacionista electoral" ha minado su credibilidad ante autoridades estatales.

"No puedo depender de una negacionista electoral como ella para obtener la verdad en estas circunstancias", declaró el secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrián Fontes, en entrevista con Político.

Tensión por antecedentes de fuerza federal

El temor a la presencia del ICE no es infundado para muchos sectores. La preocupación ha crecido tras los recientes incidentes en Mineápolis, Minnesota, donde una fuerte presencia de agentes federales en operativos migratorios culminó con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, elevando la tensión social sobre el uso de fuerzas federales en áreas civiles.

Aunque la organización de los comicios recae constitucionalmente en los estados, el expresidente Donald Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que el control debería pasar a manos federales para evitar un supuesto "fraude masivo", una narrativa que ha intensificado la vigilancia sobre el papel del DHS en el proceso.

Comentarios