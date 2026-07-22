EUA asegura que brote de ciclosporiasis está bajo control

La FDC ha subrayado que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México

El secretario de Salud de EUA, Robert F. Kennedy Jr., aseguró este martes que el actual brote de ciclosporiasis, que ha afectado a más de 1,600 personas en el país y que está por el momento ligado a lechuga contaminada procedente del centro de México, está "bajo control".

"El brote está bajo control. Hemos llevado a cabo un análisis forense exhaustivo, un análisis forense epidemiológico, y hemos identificado el origen del brote. Nosotros, junto con las empresas implicadas, hemos puesto en marcha una retirada del producto", explicó el secretario de Salud en una rueda de prensa sobre el programa de salud federal Medicaid.

Sin embargo, las palabras de Kennedy llegan después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se retractara sobre la detección positiva de cyclospora -párasito que provoca la enfermedad y que aparece en cultivos que entran en contacto con materia fecal- en una muestra de lechuga iceberg producida por la subsidiaria de la estadounidense Taylor Farms en México, que ordenó la semana pasada una retirada a gran escala de productos afectados.

En cualquier caso, la FDC ha subrayado que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México, en total, 35 productos distribuidos en 27 estados de EUA entre el 29 de junio y el 16 de julio.