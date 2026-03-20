EUA asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán

El titular del Pentágono indicó que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos ha recibido uno de los golpes más significativos del conflicto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han neutralizado por completo la flota de submarinos de Irán y provocado severos daños en sus instalaciones portuarias militares, como parte de la ofensiva que mantiene junto a Israel contra Teherán.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la denominada “flota de superficie” iraní ha dejado de representar una amenaza significativa, al tiempo que afirmó que, en casi tres semanas de enfrentamientos, más de 120 embarcaciones militares han sido destruidas o inutilizadas.

“Sus submarinos, que en algún momento sumaron once unidades, han desaparecido. Sus puertos militares ya no operan”, reiteró Hegseth, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Capacidad militar iraní, severamente debilitada

El titular del Pentágono indicó que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos ha recibido uno de los golpes más significativos del conflicto, con una reducción estimada de hasta 90 % desde el inicio de las hostilidades.

Agregó que una situación similar ocurre con los drones de ataque tipo kamikaze, cuya disponibilidad también habría disminuido en ese mismo porcentaje. Aun así, reconoció que Irán mantiene la capacidad de realizar ataques, aunque con menor intensidad.

“Seguirán intentando agredir, pero no con la fuerza que tendrían en otras circunstancias. Esa es la realidad actual”, afirmó.

Defiende operación militar junto a Israel

Hegseth respaldó la ofensiva conjunta con Israel, conocida en Estados Unidos como “Furia Épica”, y subrayó que se trata de una estrategia distinta a conflictos previos, al enfocarse en acciones de alta precisión dirigidas a debilitar la Armada iraní y sus capacidades nucleares.

El funcionario aclaró que el objetivo de la operación no es intervenir en la política interna de Irán ni promover cambios de régimen, sino eliminar amenazas directas contra la seguridad estadounidense y sus intereses.

“No estamos en una misión de construcción de naciones. Estamos actuando para neutralizar riesgos concretos. Combatimos para ganar, y lo estamos haciendo bajo nuestras propias condiciones”, expresó.

Sin fecha clara para el fin del conflicto

Aunque en un inicio autoridades estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, estimaron que la guerra podría prolongarse entre cinco y ocho semanas, Hegseth evitó precisar un plazo para su conclusión.

Señaló que la decisión final recaerá en el mandatario, quien determinará cuándo se han alcanzado los objetivos estratégicos necesarios para garantizar la seguridad del país.

“Será el presidente quien indique el momento en que podamos decir que se ha cumplido la misión en nombre del pueblo estadounidense”, concluyó.