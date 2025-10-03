EUA aprueba una nueva versión genérica de píldora abortiva

Evita Solutions obtuvo luz verde para vender mifepristona. El fármaco enfrenta oposición legal pese a su aval técnico por parte de la FDA

Este jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó una nueva versión de la píldora anticonceptiva mifepristona, una de las píldora abortiva mifepristona, uno de los dos fármacos empleados en el aborto con medicación hasta las diez semanas de embarazo.

La compañía Evita Solutions recibió la autorización para comercializar su producto, convirtiéndose en la segunda farmacéutica con un genérico aprobado de este medicamento, junto a GenBioPro.

Este medida provocó la inmediata oposición de grupos antiaborto y legisladores conservadores, quienes acusaron a la Administración de "avalar" el uso del fármaco pese a promesas anteriores de revisar sus riesgos.

Sin embargo, la agencia aclaró que la aprobación de genéricos no implica un respaldo político, sino el cumplimiento de un proceso técnico establecido por ley.

Evita Solutions adelantó que su versión podría llegar al mercado en enero, lo que ampliaría la disponibilidad del medicamento en un momento en que su acceso continúa en disputa judicial en varios estados.