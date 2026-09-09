EUA aprueba préstamo de 10 millones de USD para Honduras

El acuerdo fue formalizado en Washington por la jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik, y la directora ejecutiva regional de MiCrédito, Verónica Herrera

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) autorizó un préstamo de 10 millones de dólares para MiCrédito, con el propósito de ampliar el financiamiento disponible para micro, pequeñas y medianas empresas de Honduras.

La operación permitirá respaldar a negocios dedicados principalmente al comercio, los servicios y la actividad agropecuaria, sectores que enfrentan dificultades para obtener recursos destinados a capital de trabajo, adquisición de equipo y crecimiento de sus operaciones.

El acuerdo fue formalizado en Washington por la jefa de Políticas de la DFC, Caroline Vik, y la directora ejecutiva regional de MiCrédito, Verónica Herrera. En la ceremonia participaron autoridades financieras y comerciales de Honduras.

La mitad del préstamo impulsará el comercio bilateral

Al menos el 50 por ciento de los recursos deberá utilizarse para financiar la compra de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos, con la intención de fortalecer el intercambio comercial y las cadenas de suministro entre ambos países.

Entre los productos que podrán adquirirse mediante esta línea de crédito se encuentran tractores, equipos de cosecha, sistemas de irrigación y bombeo, fertilizantes y otros insumos distribuidos por compañías estadounidenses.

Además de ampliar el acceso al crédito para las mipymes hondureñas, el financiamiento busca facilitar la modernización de empresas agrícolas y comerciales que necesitan maquinaria o insumos para aumentar su productividad.

Buscan generar empleo ante los efectos de la sequía

Durante la formalización del acuerdo, las autoridades hondureñas destacaron la importancia de vincular al sector privado con los programas de desarrollo económico y generación de empleo.

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, señaló que este tipo de financiamiento puede contribuir a fortalecer las comunidades y reducir el impacto económico provocado por la sequía asociada con el fenómeno de El Niño.

La DFC también contempla ampliar su cooperación regional en sectores como energía, agricultura y salud, considerados estratégicos para impulsar inversiones y fortalecer la actividad productiva.

MiCrédito opera 26 sucursales en Honduras

MiCrédito fue fundada en Nicaragua en 2004 y comenzó a operar en Honduras durante 2023, después de adquirir la totalidad de las acciones de Financiera Finca Honduras.

Actualmente, la institución cuenta con 26 sucursales y más de 15 mil 200 clientes de crédito en territorio hondureño, principalmente micro y pequeños empresarios.

La operación forma parte del acercamiento económico entre Washington y el Gobierno del presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura. Previamente, representantes de la DFC visitaron Tegucigalpa para analizar proyectos de inversión y nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

Con la aprobación del préstamo, MiCrédito podrá ampliar su cartera y canalizar recursos hacia mipymes que requieren financiamiento para sostener sus operaciones, adquirir equipo o desarrollar nuevos proyectos productivos.