EUA aprueba financiamiento temporal para reabrir gobierno

El Senado de EUA llegó a acuerdo bipartidista que pone fin al cierre más largo en la historia de Estados Unidos; ahora pasa a la Cámara de Representantes

Este lunes, el Senado de Estados Unidos llegó a un acuerdo entre republicanos y ocho demócratas para la financiación temporal al Gobierno federal y permitir su reapertura.

Esta medida ahora pasa a la Cámara de Representantes para así poder poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia de EUA.

Luego de una jornada de ocho votaciones, el senado dio paso al acuerdo de financiamiento provisional con 60 a favor y 40 en contra.

Este acuerdo se da en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, y pasa a la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir de este miércoles.

Información en desarrollo...