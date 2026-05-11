EUA analiza suspender impuesto a gasolina por alza de precios

La Casa Blanca estudia congelar temporalmente el gravamen federal al combustible ante el impacto económico del encarecimiento provocado por la guerra con Irán

El gobierno de Estados Unidos evalúa suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina como parte de una estrategia para contener el fuerte aumento en los precios del combustible, disparados por el conflicto bélico con Irán y su impacto en los mercados energéticos internacionales.

El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que la administración estadounidense está abierta a aplicar medidas fiscales extraordinarias para aliviar la presión económica sobre millones de consumidores.

Casa Blanca busca reducir costos

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, declaró Wright en entrevista con NBC.

Actualmente, el impuesto federal contempla 18.3 centavos por galón para gasolina, 24.3 centavos para diésel y una tarifa adicional de 0.1 centavos destinada al fondo para tanques subterráneos con fugas.

Gasolina supera los 4.50 dólares por galón

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó este domingo los 4.52 dólares por galón, reflejando un incremento superior al 50% desde el inicio de la guerra con Irán.

El conflicto ha generado volatilidad en los mercados petroleros, preocupación por el suministro global y una presión directa sobre consumidores y sectores productivos.

El encarecimiento del combustible ha agravado el impacto de la inflación en hogares estadounidenses, obligando a millones de personas a modificar hábitos de consumo y movilidad.

Una encuesta de The Washington Post reveló que 44% de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, mientras 34% cambió planes de viaje o vacaciones y 42% recortó otros gastos del hogar para afrontar el aumento en gasolina.