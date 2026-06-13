EUA alerta de ola de calor por encima de los 43 °C

El organismo, con sede en Miami, emitió una advertencia por temperaturas mayores a lo normal este fin de semana en el sur y la zona del Atlántico medio del país

Estados Unidos afronta una de calor que azota en particular a estados fronterizos con México y que podría romper récords con temperaturas por encima de los 43 grados centígrados (°C), alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo, con sede en Miami, emitió una advertencia por temperaturas mayores a lo normal este fin de semana en el sur y la zona del Atlántico medio del país, con "numerosos récords diarios de temperaturas máximas que podrían alcanzarse o romperse este viernes con algunos récords posibles sábado y domingo".

En particular, la NWS previó temperaturas superiores a los 43°C en la región del suroeste desértico, que incluye regiones de los estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas, así como Nevada, Utah y Oklahoma.

Así mismo, el termómetro podría rebasar los 37°C en Carolina del Norte, Carolina del Sur y el valle central de California, mientras el Pacífico noroeste experimentaría "posibles temperaturas récord máximas" sobre los 32°C, alerta la información.

Por ello, le NWS avisó que "hay un amplio riesgo de calor mayor posible cada día hasta el final del fin de semana", por lo que pidió a la población hidratarse y mantenerse en lugares frescos.

En contraste, el organismo pronosticó tormentas eléctricas de "fuertes a severas" desde el Atlántico medio hasta el noreste que podría emerger también en la zona central de Estados Unidos.