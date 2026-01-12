EUA advierte sobre barreras flotantes en el río Bravo

La Embajada de EUA en México alertó sobre un 'muro flotante' en el río Bravo para frenar cruces ilegales y advirtió detenciones y deportaciones

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió sobre la instalación de barreras flotantes en el río Bravo como parte de las acciones para impedir la migración ilegal hacia territorio estadounidense, al señalar que “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

Muro flotante en el río Bravo

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática informó que quienes intenten cruzar el río Bravo se encontrarán con boyas naranjas y vigilancia constante a lo largo de más de 800 kilómetros del cauce, que sirve como frontera natural entre México y Texas, colindante con Tamaulipas.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se observan las barreras flotantes mientras suena la canción Down by the riverside, del cantante Willie Jones.

Advertencia a migrantes

La Embajada subrayó que “cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada” y exhortó a las personas migrantes a no poner su vida en riesgo y regresar a sus países de origen.

“Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes”, remarcó la publicación.

El muro en la frontera sur no está solo en tierra.

Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante.

Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada.

Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás… pic.twitter.com/vG0X1zuYrI — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 11, 2026

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con recursos del llamado “gran y hermoso proyecto de ley” impulsado por el presidente Donald Trump y forma parte de la estrategia para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han calificado esta barrera acuática como una “trampa mortal”, al advertir que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte de personas que intenten cruzar el río.