EUA advierte a carteles mexicanos si hieren a sus ciudadanos

Washington asegura que no hay estadounidenses heridos tras la ola de violencia en México por el abatimiento de Nemesio Oseguera y advierte a los cárteles

La Casa Blanca confirmó este martes 24 de febrero que, hasta el momento, no se reportan víctimas estadounidenses entre los hechos de violencia que sacudieron varias ciudades mexicanas tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, advirtió que los cárteles de la droga mexicanos enfrentan “graves consecuencias” si llegan a afectar a ciudadanos estadounidenses.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los cárteles saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, declaró.

Leavitt señaló que la operación que culminó con la muerte de “El Mencho” fue llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense.

Durante una entrevista, la vocera resaltó que este resultado no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Donald Trump, recordando además que la Administración estadounidense ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y ha tomado medidas letales para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Washington también indicó que mantiene coordinación y presión con el Gobierno de México para frenar el flujo de drogas peligrosas por la frontera sur.

Tras la muerte del capo, miles de criminales respondieron con actos violentos en casi un tercio de los estados del país. Entre los hechos registrados se cuentan:

25 militares muertos, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

30 integrantes del CJNG abatidos, según cifras oficiales.

Aproximadamente 85 bloqueos en carreteras federales, quema de vehículos, y ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

Cientos de turistas estadounidenses varados en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, uno de los destinos más visitados por ciudadanos de América del Norte.

La Casa Blanca subrayó que seguirá vigilante ante cualquier intento de los cárteles de afectar a ciudadanos estadounidenses y continuará coordinándose con México para enfrentar el flagelo del narcotráfico y la violencia asociada.