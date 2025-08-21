EU alerta por aumento de infecciones de bacterias carnívoras

Alerta en EU: aumentan infecciones por bacteria carnívora Vibrio vulnificus en aguas costeras; puede causar amputaciones o la muerte

Varios estados de Estados Unidos emitieron alertas a bañistas y pescadores ante un incremento de infecciones causadas por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida como “bacteria carnívora”, que se encuentra en aguas costeras y estuarios donde se mezcla agua dulce y salada. Esta bacteria prospera especialmente en ambientes cálidos y salinos, como el Golfo de México, y cada año representa una amenaza creciente para la salud pública.

La mayoría de los casos ocurre de mayo a octubre, y los expertos advierten que las personas con heridas abiertas, sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades crónicas, como diabetes o problemas hepáticos, son las más vulnerables. La bacteria puede ingresar al cuerpo a través de pequeños cortes o al consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostiones.

Un ejemplo extremo de los riesgos lo vivió Bernie Stewart, un hombre de 65 años en Florida, quien en 2019 sufrió una infección en la pierna mientras pescaba en kayak. Lo que parecía una ampolla derivó en tres meses de hospitalización y diez cirugías para eliminar el tejido infectado, salvándole la vida de milagro.

El Dr. Fred López, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Estatal de Luisiana, señaló que Vibrio vulnificus es particularmente peligrosa, siendo responsable de unas 200 infecciones graves cada año en EU, de las cuales hasta una de cada cinco resulta fatal. Además, advirtió que los antibióticos tradicionales no siempre funcionan cuando la bacteria entra por cortes en la piel, lo que puede requerir múltiples cirugías o incluso amputaciones.

Este verano, Luisiana reportó 20 casos, todos hospitalizados, con cuatro fallecimientos, más del doble del promedio habitual a esta altura de la temporada. Florida, que suele registrar un mayor número de casos, reportó 17 infecciones y cinco muertes. Las autoridades destacan que las tormentas tropicales y el cambio climático contribuyen a la proliferación y desplazamiento de la bacteria hacia el norte, registrándose casos incluso en Massachusetts y Nueva Inglaterra.

Los especialistas recomiendan a la población extremar precauciones: evitar nadar con heridas abiertas, mantener la higiene en el manejo de mariscos y prestar atención a las alertas locales, especialmente durante los meses cálidos y la temporada de huracanes, cuando las infecciones tienden a aumentar.