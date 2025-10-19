EU advierte que Hamás planea violar alto al fuego en Gaza

El Departamento de Estado afirmó que en caso de que ocurriera, esto socavaría los avances logrados mediante la mediación de su presidente Donald Trump

Estados Unidos advirtió que tiene "informes creíbles" que indican que Hamás planea "una violación inminente" del alto el fuego firmado con Israel mediante un ataque contra el pueblo palestino.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que el ataque se planea contra civiles palestinos, lo que provocaría que los avances tuvieran un significativo retroceso para llegar al fin de la guerra.

"Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación. Los garantes exigen que Hamás cumpla con sus obligaciones en virtud del alto el fuego" menciona el documento.

- Nota en desarrollo -