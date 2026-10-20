Estudiantes bloquean acceso al Louvre en apoyo a protestas

Los estudiantes bloquearon tanto el acceso principal por la Pirámide, como los accesos por el costado del pasaje Richelieu.

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El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por miembros de la Escuela del Louvre y otros colectivos estudiantiles, seguidos por sindicatos, en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria y para denunciar la represión policial de las protestas.

Los estudiantes bloquearon tanto el acceso principal por la Pirámide, como los accesos por el costado del pasaje Richelieu.

La protesta impidió que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 09:00 horas, según la dirección del centro, que precisó que la movilización no está directamente vinculada a la institución, sino que utiliza el museo como caja de resonancia.

"Estamos orgullosos de anunciar que bloqueamos el museo más grande del mundo", señalaba un panfleto distribuido para informar a los visitantes del Louvre.

En ese texto, los estudiantes denunciaban los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. También acusaban al Gobierno de responder con represión policial al descontento.

Ante a ese contexto, los organizadores justificaban el bloqueo como último recurso tras varias semanas de movilización y expresaban su apoyo al movimiento estudiantil iniciado en los territorios franceses de ultramar y extendido hasta la capital.

En la contracara de la protesta, en plaza de la Pirámide se concentraban decenas de turistas que esperaban entrar al inmueble y se vieron sorprendidos por el bloqueo.

Trabajadores del Louvre se acercaron para indicarles que el centro no abrirá sus puertas al menos durante la mañana y que les sería devuelto el importe de las entradas.