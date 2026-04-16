Estudiante mata a cuatro personas y hiere a 20 en colegio turco

Fuentes cercanas al colegio indicaron que el alumno había manifestado previamente problemas psicológicos, aunque no se ofrecieron mayores detalles

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ataque armado registrado este miércoles en un colegio de la provincia turca de Kahramanmaras dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y al menos 20 lesionadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico.

De acuerdo con autoridades locales. El agresor, identificado como un estudiante del propio centro educativo, perdió la vida durante el incidente.

El gobernador de la provincia, Mükerrem Ünlüer, informó que entre las víctimas mortales se encuentra un profesor, así como tres alumnos de quinto grado, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 11 años. El ataque ocurrió en el colegio Ayser Çalik, ubicado en una zona habitacional en las afueras de la ciudad de Kahramanmaras.

Detalles del ataque y perfil del agresor

Según lo detallado por el funcionario, el joven utilizó cinco armas de fuego que pertenecían a su padre, quien es exagente policial, además de portar siete cargadores en una mochila. Hasta el momento, no se ha determinado si el atacante se quitó la vida o si murió de forma accidental durante el tiroteo.

Aunque cursaba el octavo grado, lo que usualmente corresponde a estudiantes de alrededor de 14 años, diversos reportes, señalan que el adolescente tenía aproximadamente 16 años.

Testigos citados por el diario Cumhuriyet relataron que el estudiante ingresó a dos salones distintos, donde abrió fuego de manera continua, realizando cambios de cargador sin detener los disparos.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer:



"Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı.



Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." https://t.co/J4DID6dbvd pic.twitter.com/M14UsOISLy — KIT Ajans (@KitAjans) April 15, 2026

Antecedentes y respuesta de autoridades

Fuentes cercanas al colegio indicaron que el alumno había manifestado previamente problemas psicológicos, aunque no se ofrecieron mayores detalles al respecto.

Tras lo ocurrido, autoridades federales se movilizaron hacia la zona. Los ministros del Interior, Mustafa Çiftçi; de Educación, Yusuf Tekin; y de Salud, Kemal Memisoglu, se trasladan a Kahramanmaras para supervisar las acciones derivadas del ataque. Asimismo, el Ministerio de Justicia instruyó a fiscales a iniciar una investigación formal.

Como parte de las primeras acciones, el padre del menor fue detenido por las autoridades.

Hecho violento previo en la región

Este suceso ocurre un día después de otro ataque en un centro educativo en Siverek, municipio de la provincia de Sanliurfa, ubicada a unos 200 kilómetros de Kahramanmaras, donde un exalumno dejó al menos 16 personas heridas antes de quitarse la vida.