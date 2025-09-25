Estudiante de 14 años ataca a su maestra en un colegio de Francia

El alumno era admirador de Hitler y de las armas. Había sufrido problemas psicológicos por lo que se encontraba en un hogar especializado

Una maestra de música resultó herida, pero no de gravedad, esta mañana, al ser apuñalada por un alumno de 14 años en un colegio de la localidad francesa de Benfeld.

La profesora de 65 años tiene heridas en la cara y fue hospitalizada pero no se teme por su vida.

El autor de la agresión se dio a la fuga inicialmente, pero luego fue capturado.

Los hechos ocurrieron entre las 8.00 y las 8.15 locales y los alumnos que estaban en la clase fueron inicialmente confinados en el aula. El resto de los estudiantes del centro Robert Schuman fueron desalojados a una instalación municipal.

El alumno era admirador de Hitler y de las armas y trató de quitarse la vida en el momento de su arresto, según los primeros elementos de la investigación.

El joven, que había tenido problemas psicológicos en el pasado, se encontraba internado en un hogar especializado para este tipo de casos, indica el diario Le Parisien, que añade que el estudiante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Estrasburgo con pronóstico muy grave.

En el mismo centro está siendo atendida la profesora, cuya vida no corre peligro.

El alumno hirió en el rostro a la docente, profesora de música, que fue atendida por los servicios de primeros auxilios y cuya vida no corre peligro, antes de darse a la fuga y ser arrestado a pocos metros del establecimiento cuando iba en bicicleta.

En ese momento, el alumno trató de cortarse la yugular, por lo que fue trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario con pronóstico muy grave.